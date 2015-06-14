ОБСЄ знову зафіксувала зникнення частини важкого озброєння на Донбасі з місць зберігання

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зазначають відсутність або невідповідність частини важкого озброєння, яке повинно бути відведено від лінії розмежування на спецмайданчики ВСУ, "ДНР" і "ЛНР" згідно з Мінськими угодами.

Як пише Українська правда, про це йдеться у звіті місії, опублікованому в суботу.

Так, спостерігачі відвідали зони зберігання важкого озброєння "ДНР". В одному місці спостерігачі зафіксували, що записані раніше три протитанкові гармати ("Рапіра", 100 мм) зникли.

"Усі чотири раніше записані РСЗВ "Град" (БМ-21, 122-мм) були на місці. Однак три інших РСЗВ "Град" (БМ-21, 122-мм) мали серійні номери, які відрізнялися від записаних раніше", - наголошується у звіті.

Також спостерігачі зафіксували зникнення двох раніше записаних буксированих гаубиць (Д-30, 122-мм).

"На двох інших майданчиках СMM відзначили, що всі раніше записане озброєння на місці", - зазначили спостерігачі.

Читайте такожМоскаль: бойовики почали обстріл села Родіна з важкої артилеріїТакож СММ ОБСЄ відвідала сім майданчиків зберігання важкого озброєння ЗСУ, які розміщені у відповідності з лініями відводу озброєння за Мінськими угодами.

В одному місці СММ зазначає, що все раніше переписане озброєння - на місці.

"На інших шести ділянках СММ зазначила, що в цілому у всіх шести містах 17 одиниць раніше переписаного важкого озброєння не було на місці: одна самохідна гаубиця, 4 РСЗВ, 6 буксируваних гаубиць та 6 протитанкових гармат", - йдеться у повідомленні.