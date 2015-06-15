Муженко: армії не вистачає засобів контрбатарейної та радіоелектронної боротьби

Про це начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив на своїй сторінці у соцмережі. "Сьогодні Збройні сили України забезпечуються озброєнням і технікою за рахунок виробничих потужностей Укроборонпрому. Щоправда, маємо деякі проблеми, які пов’язані насамперед з тим, що в минулі роки Збройні сили фінансувалися за остаточним принципом і не мали можливості отримувати високотехнологічні засоби і зброю", - написав він.

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"Зараз нам не вистачає засобів контрбатарейної боротьби, засобів боротьби і радіоелектронного придушення, засобів зв’язку", - наголосив Віктор Муженко.

Але, як зазначив начальник Генштабу, "на сьогодні озброєння, яке є у арсеналі Збройних сил України, достатньо, щоб адекватно реагувати на ті чи інші загострення ситуації".