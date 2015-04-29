Міноборони: Заяви стосовно ситуації з "Правим сектором" – провокаційні

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міноборони.

"Усі заяви, що наразі поширюються мережею Інтернет стосовно ситуації у Дніпропетровський області, покликані підвищити градус напруги у суспільстві та можуть бути передумовами для збройних провокацій на території України напередодні травневих свят", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, як зазначається, начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Віктор Муженко та лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош обговорили питання виконання попередніх домовленостей стосовно взаємодії та інтеграції добровольчого українського корпусу "Правий сектор" у ЗСУ.

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Згідно з повідомленням, телефонні розмови відбулися між Муженком та Ярошем ввечері 28 квітня та вранці 29 квітня.

Разом з тим, у Міноборони нагадали, позиція Генерального штабу ЗСУ залишається незмінною - всі збройні формування на території України повинні бути легальними та підпорядковуватися ЗСУ або іншим державним силовим структурам.

Як повідмляв УНІАН, "Правий сектор" заявив про намір пікетувати Адміністрацію президента України. За інформацією сайту "ПС", "за достовірною інформацією, влада готує масштабну провокацію проти добровольців. Тому ми, задля попередження подібних операцій проти наших побратимів, усього добровольчого руху України, збираємося під стінами Адміністрації президента з боку вул. Інститутської сьогодні, 29 квітня, о 12-й годині".

Як заявляє "Правий сектор", 28 квтіня ввечері підрозділи 95-ї аеромобільної та 25-ї парашутно-десантної бригад виставили блокпости навколо бази "ПС" у селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області. За словами Яроша, "наша база була блокована без всяких попереджень підрозділами десантників 25-ї та 95-ї бригад, разом з бронетехнікою і важким озброєнням були виставлені блокпости молодих, тільки мобілізованих солдатів. Вони зупинили одну з наших машин і зажадали від бійців здати зброю. На мій дзвінок начальник Генерального штабу Муженко відразу не відповів і ми не змогли негайно обговорити ситуацію. Хоча було очевидно, що без наказу Генштабу ця операція не могла бути проведена. Я зв’язався з командуванням десантників, з якими ми разом билися весь рік, і бойові командири гарантували мені, що вони не повернуть зброю проти своїх братів із "Правого сектора".

Ярош заявив, що як народний депутат вимагатиме ретельного розслідування інциденту.