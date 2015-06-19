Бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки, поранено місцеву мешканку

Бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки, поранення отримала місцева мешканка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУМВС України в Донецькій області. «В результаті нічного обстрілу бойовиками Мар'їнки поранена 38-річна жінка. Постраждала госпіталізована з численними осколковими пораненнями», - йдеться у повідомленні. Читайте такожБойовики за добу здійснили близько 90 обстрілів, вночі знову відбулися дві спроби штурму - штаб Інформація про потерпілих і руйнування уточнюється, додали в МВС.

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