Бойовики двічі групами атакували сили АТО в районі Мар’їнки

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«На Донецькому напрямку за кілька годин до світанку в районі міста Мар’їнка відбулось два бойові зіткнення підрозділів сил АТО з групами бойовиків по 30 і 150 осіб з використанням стрілецької зброї та мінометів. Всі напади були відбиті. Проте обстріли міста із застосуванням важкого озброєння тривали цілий день», - сказав він.

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Також, за словами Лисенка, бойовики активно вели вогонь в районі Красногорівки та Донецького аеропорту.

В районі Світлодарського водосховища противник намагається знайти слабкі місця в нашій обороні в передмістях Луганського та Лозового, додав речник.