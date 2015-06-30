Бойовики 83 рази обстріляли позиції сил АТО в низці населених пунктів

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. "Вздовж усієї лінії розмежування сторін кремлівські найманці гатили з 82-мм та заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів. Зокрема, з окупованого Донецька та його околиць бандити били по Мар’їнці, Красногорівці, шахті "Бутовка", Пісках. В Луганській області постраждали Кряківка, Новотошківське, Золоте та Станиця Луганська. На Артемівському напрямку міни та гранати вибухали на наших позиціях поблизу Кірового, Ленінського та Майорська. На півдні Донецької області ворожі міномети гатили по Новотроїцькому та Гранітному", йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ зоні АТО бойовики нарощують сили і переміщують техніку ближче до лінії розмежування - штаб

За даними прес-центру поточна доба в зоні проведення АТО також розпочалась напружено. З понад 10 випадків порушення бойовиками режиму тиші половина із застосуванням забороненого артилерійського озброєння.

Зокрема, Дружба та Врубівка, що на Артемівському напрямку, потрапили під вогонь 122-мм гаубиць. А по Золотому вдарили РСЗО бойовиків.

Також прес-центр повідомив, що є інформація про активізацію підривної діяльності бойовиків Луганській області. "За нашими даними, загарбники готують чергові масштабні провокації, зокрема в Станиці Луганській. Не виключається підготовка та здійснення кремлівськими найманцями терористичних актів в місцях проведення масових заходів", - підсумували в прес-центрі.