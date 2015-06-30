Тимчук заявив про зрив відведення важкої бронетехніки на Донбасі

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний опір», написав на своїй сторінці в соцмережі керівник групи Дмитро Тимчук.

Читайте такожБойовики вночі використовували реактивну артилерію, можливо "Ураган" - штаб АТО

«Група ІО констатує, що відведення важкої бронетехніки (перш за все танків) від лінії зіткнення сторін на Донбасі «до 26-го червня», «анонсоване у форматі глав МЗС «нормандської четвірки», беззастережно зірвано»,- написав Тимчук.

Він зазначає, що бойовики активно використовують і підтягують у першу лінію важкі озброєння, заборонені Мінськими домовленостями, зокрема й бронетехніку.

Як повідомляв УНІАН, тільки за минулу добу бойовики 83 рази відкривали вогонь на Донбасі, в тому числі із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів.