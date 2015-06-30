Тимчук заявив про зрив відведення важкої бронетехніки на Донбасі
Відведення важкої бронетехніки від лінії зіткнення сторін на Донбасі зірвано.
Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний опір», написав на своїй сторінці в соцмережі керівник групи Дмитро Тимчук.
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«Група ІО констатує, що відведення важкої бронетехніки (перш за все танків) від лінії зіткнення сторін на Донбасі «до 26-го червня», «анонсоване у форматі глав МЗС «нормандської четвірки», беззастережно зірвано»,- написав Тимчук.
Він зазначає, що бойовики активно використовують і підтягують у першу лінію важкі озброєння, заборонені Мінськими домовленостями, зокрема й бронетехніку.
Як повідомляв УНІАН, тільки за минулу добу бойовики 83 рази відкривали вогонь на Донбасі, в тому числі із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів.