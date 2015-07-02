Саакашвілі повідомив про загибель грузинського офіцера з Сухумі, який захищав Маріуполь

Про це повідомив в Facebook глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі.

"Грузинський офіцер Коте Лашхіа, який захищав Маріуполь, помер унаслідок нещасного випадку (потонув у морі), а при виконанні бойових завдань загинули грузинські офіцери Гіоргі Джанелідзе, Александре Григолашвілі, Тамаз Сухіашвілі і сотні грузинів захищають Україну в різних українських бойових частинах. Всі вони приїхали для того, щоб захистити наше спільне майбутнє", - написав він.

Читайте такожГрузія оплатить похорон добровольця, загиблого на ДонбасіЗа словами Саакашвілі, загиблого він знав особисто.

"Я знав особисто Коте Лашхіа. Він був сухумчанином і вважав, що відстоявши Україну, він, тим само, відкривав шлях для повернення рідної Абхазії. У нього залишилася дитина і вагітна дружина. Мені дуже шкода...", - написав політик.