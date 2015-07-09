Жебрівський: Миротворці відновили б територіальну цілісність України за два тижні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу в Києві.

Він зазначив, що на сьогодні без перекриття кордону важко говорити про швидке поновлення юрисдикції України на всій території Донбасу.

Жебрівський нагадав, що Верховна Рада ухвалила, а президент підписав закон про можливість перебування в Україні миротворчої місії.

“Я думаю, що якби миротворці вийшли на кордони із російським агресором і Україною, то за два тижні було б поновлено (територіальну цілісність України — УНІАН)”, - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 4 червня ухвалила зміни до Закону "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України".

Реалізація закону дозволить створити необхідні умови для розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки, що, у свою чергу, має забезпечити якнайшвидшу нормалізацію обстановки, відновлення правопорядку і життєдіяльності, конституційних прав і свобод жителів населених пунктів Донецької та Луганської областей.

25 червня президент України Петро Порошенко підписав цей закон.