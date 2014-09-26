В Україні завершились українсько-американські навчання "Rapid Trident 2014" (фоторепортаж)

Про це йдеться на сторінці заходу в Facebook.

Офіційна церемонія закриття навчання «Репід Трайдент-2014» відбулася на стройовому плацу військового містечка «Центральне». В урочистій обстановці, під звуки Гімнів України та Сполучених Штатів Америки, були спущені прапори обох країн.

Читайте такожУчасники військових навчань «Rapid Trident 2014» відзначили День дружбиЗгодом, співкерівники навчань нагородили представників українських та іноземних підрозділів цінними подарунками та грамотами. Відбувся обмін сувенірами між представниками підрозділів різних країн.

"Підбиваючи підсумки навчання «Репід Трайдент-2014», хочу відзначити, що ми не лише вдосконалили способи дій підрозділів під час участі в миротворчих операціях, але й отримали належний приклад почуття військового братерства у військовослужбовців різних країн, взаємоповаги та взаємовиручки під час багатонаціональних операцій", – зазначив співкерівник навчань з української сторони полковник Олександр Сивак.

За його словами, завдання, які були поставлені перед учасниками навчань, успішно виконані.