ОБСЄ: Російські ГРУшники привезли в Україну "своїх" людей для виконання "певних" завдань

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

"Днями ми повідомили про рух батальйону "Восток" через державний кордон України з Росією. Ми повідомляли про розташування великого арсеналу зброї на непідконтрольних уряду територіях. Я особисто спілкувався з двома представниками російської служби ГРУ, котрі підтвердили, що прибули до України з Росії", - сказав він.

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За його словами, ГРУшники повідомили, що привезли в Україну "своїх" людей, щоб виконувати "певні завдання".

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Адміністрації Президента України Андрій Таранов підтверджує наявність російських військ на території України у кількості до 9 тисяч осіб.