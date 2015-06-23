Заступник голови АП: на території України перебувають російські військові у кількості до 9 тисяч осіб

Про це він розповів в інтерв’ю 5 каналу.

"За даними української розвідки, які підтверджені розвідками інших країн, на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей одночасно знаходяться до 9 тис. російських військовослужбовців. Із загальної чисельності 50 тисяч. І саме затримання капітана Єрофєєва та сержанта Алєксандрова з третьої бригади ГРУ Генштаба РФ, які були затримані зі зброєю в руках, підтверджує наявність російських військ на території України", - сказав Таранов.

"І капітану Єрофєєву, і сержанту Алєксандрову висунуто обвинувачення по 258 статті, тобто "тероризм". Але вони з цим не погоджуються, і вважають себе військовослужбовцями ЗС РФ, які виконували спеціальне завдання на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей", - зазначив заступник глави АПУ.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що вздовж кордону з Україною Російська Федерація утримує угруповання у складі близько 55 тис. військовослужбовців.

"Загальна чисельність угруповання складає близько 55 тис. військовослужбовців та близько 3 тис. 700 одиниць основного озброєння і техніки збройних сил Російської Федерації", - сказав міністр.