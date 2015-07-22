За добу на Донбасі поранено 5 військовослужбовців

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу загиблих немає. П'ятеро хлопців отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко, зазначивши, що це відбулося на Донецькому напрямку.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один український військовий і ще один отримав поранення.