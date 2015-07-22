За добу на Донбасі поранено 5 військовослужбовців
14:39, 22 липня 2015Війна
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За минулу добу в результаті бойових дій в зоні проведення АТО поранено 5 військовослужбовців, загиблих немає.
Всі поранення отримані військовими на Донецькому напрямку / twitter.com/UKRinVAT
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу загиблих немає. П'ятеро хлопців отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко, зазначивши, що це відбулося на Донецькому напрямку.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один український військовий і ще один отримав поранення.
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