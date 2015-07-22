Лисенко: оборону Маріуполя посилять підрозділи морської піхоти

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань антитерористичної операції Андрій Лисенко.

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Він зазначив, що за минулу добу на Маріупольському напрямку противник провів короткочасний обстріл українських позицій між Комсомольським і Волновахою з танка.

Крім цього, бойовики кілька разів вчинили стрілянину в Широкиному. "Ці провокації носили епізодичний характер і здійснювалися з метою негативного психологічного впливу на військовослужбовців сил АТО. Незважаючи на деяке затишшя в Приазов'ї, для посилення оборони Маріуполя будуть відправлені підрозділи української морської піхоти", - підкреслив він.