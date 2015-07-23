Після обстрілу. Фоторепортаж з Авдіївки
14:30, 23 липня 2015Війна
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22 липня бойовики "ДНР" відкрили масований вогонь по житлових кварталах Авдіївки.
Фото УНІАН
Як повідомила вчора прес-служба ГУ МВС у Донецькій області, внаслідок обстрілу загинули двоє мирних мешканців, ще двоє отримали поранення, кілька будинків були повністю зруйновані.
Фотокореспондент УНІАН зафіксував, як місцеві мешканці після обстрілу гасять пожежу на руїнах будинку.
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