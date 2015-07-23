Після обстрілу. Фоторепортаж з Авдіївки

Як повідомила вчора прес-служба ГУ МВС у Донецькій області, внаслідок обстрілу загинули двоє мирних мешканців, ще двоє отримали поранення, кілька будинків були повністю зруйновані.

Фотокореспондент УНІАН зафіксував, як місцеві мешканці після обстрілу гасять пожежу на руїнах будинку.