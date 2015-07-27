Ситуація у зоні АТО залишається неспокійною, бойовики гатять по мирних населених пунктах - штаб

Про це повідомляється на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

З опівночі до 6-ї ранку було зафіксовано рекордну кількість порушень Мінських домовленостей з боку бойовиків, зазначили у штабі. Крім того, російсько-терористичні війська продовжують обстріли мирних населених пунктів, в яких ще мешкають громадяни.

Зазначається, що російські окупанти в основному припиняють потужні обстріли сил АТО та мирних населених пунктів саме у світлу пору доби, адже вночі спостерігачам СММ ОБСЄ та СЦКК складно одразу визначити напрямки обстрілів позицій сил АТО з боку бойовиків. Окрім цього, вночі окупантам легше втікати з місць злочину, вважають у штабі.

"Зі 152-мм артилерії з 1-ї ночі обстріляно н.п. Світлодарськ. З 01.10, протягом півгодини, н.п. Щастя зазнав обстрілу з танка з напрямку Веселої Гори. З 02.15 з напрямку Донецька та Спартака – н.п. Опитне. Протягом трьох годин російські окупанти нещадно гатили по Опитному з РСЗВ БМ-21 “Град”, танків та 120-мм мінометів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з РСЗВ БМ-21 “Град” о 02.30 з боку Донецька та з 04.15 зі Спартака були обстріляні позиції українських військових поблизу н.п. Водяне.

"З 02.20, понад годину з “Градів”, танків, 122-мм гаубиць та 120-мм мінометів окупанти обстрілювали наші позиції поблизу н.п. Опитне", - повідомили у прес-центрі АТО.

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Також зі 152-х та 122-мм артилерії, 120-мм мінометів проросійські бандформування гатили по н.п. Майорськ, Щастя, Опитне, Піски, Водяне, Станиця Луганська, Першотравневе, Миколаївка, Гранітне, Старогнатівка. З танків – поблизу н.п. Опитне та Красногорівка.

Стало відомо, що з 15.00 поблизу села Кряківка (Новоайдарський район, Луганської області) бійцями сил АТО було виявлено диверсійну-розвідувальну групу противника. Внаслідок півгодинного бойового зіткнення ворог відступив.

"З 7-ї ранку до 18.30 російсько-терористичні війська вели обстріли позицій сил АТО переважно зі стрілецької зброї та мінометів. Це сталося поблизу н.п. Кірове, Опитне, Щастя, Кримське, Майорськ", - наголосили у штабі АТО.