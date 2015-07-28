Пайєтт заявив, що бойовики на Донбасі шукатимуть можливості захопити нові території

Посол США в Україні Джефрі Пайєтт не дає прогнозів, чи буде подальший наступ бойовиків на Маріуполь, але зазначає, що є підстави вважати, що вони будуть продовжувати шукати можливості захопити нові території.

Таку думку посол висловив у вівторок під час телефонної конференції, передає власний кореспондент УНІАН.

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«Дуже давно я відмовився давати будь-які прогнози, тому що поведінка Кремля непередбачувана та безвідповідальна. У цьому відношенні важливо не тільки сфокусуватися на Маріуполі. Все, що ми бачимо, включаючи гібридні навчання проросійських сепаратистів, обладнання, тренування, дає підстави думати, що Кремль та його повірені підтримують здатність, щоб продовжувати шукати можливість захопити територію у тому місці та у той час, які вибере Кремль. Тому важливо, щоб ми були єдиними», - сказав Пайєтт.

У свою чергу голова представництва ЄС в Україні, посол Ян Томбінський заявив, що будь-які подальші військові дії підтримуваних Росією бойовиків будуть розглядатися як порушення всіх зобов’язань, спрямованих на політичне врегулювання кризи. «Будь-які подальші військові рухи будуть розцінюватися як драматичне порушення всіх зобов’язань, спрямованих на виконання політичного вирішення кризи», - сказав він.