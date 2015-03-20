Гіркін заявив, що бойовикам навряд чи вдасться захопити нові території на Донбасі - ЗМІ

Про це терорист, який в даний час відсиджується в Росії і збирає "гуманітарну допомогу" для колишніх поплічників, розповів в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel, пише Зеркало недели.

"Зимові наступи нічого не принесли, лише більше руйнувань. Чому ми не розбили українську армію у вересні, коли у нас була можливість це зробити? Ми могли б захопити Маріуполь і безліч інших міст. Зараз українська армія, незважаючи на поразку в Дебальцеве, перевершує "народні республіки", - сказав Гіркін, при цьому додавши, що захопити нові території проросійським екстремістам навряд чи вдасться.

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За його словами, бойовики так званих "ДНР" і "ЛНР" сподівалися, що Росія поглине самопроголошені республіки так само, як і Крим. Для цього вони навіть влаштували референдум. Але Москва не приєднала захоплені території.

Гіркін додав, що все залежить від того, наскільки рішучою буде Росія у війні проти України, владу якої він називає "нацистами" і "сепаратистами".

"Для мене українські політики - сепаратисти, тому що вони хочуть відокремлення від Росії", - сказав екс-ватажок терористів.