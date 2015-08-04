У Мінську завершилася зустріч контактної групи, учасники підбивають підсумки - ЗМІ

"В даний час учасники контактної групи знову зібралися в одному із залів мінського "Президент-готелю", щоб підвести підсумки сьогоднішнього дня", — сказав РИА Новости джерело в контактній групі.

"Парафувати угоду про відвід озброєнь сьогодні не вдалося, і сторони спробують зробити це завтра", — зазначив він.

Одним з основних питань переговорів є угода про відвід від лінії розмежування сторін у Донбасі озброєння калібром 100 міліметрів.

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Раніше джерело в контактній групі повідомляло, що текст документу практично узгодили, але немає розуміння "по місцях, з яких потрібно відводити зброю".

Також РИА Новости зазначають, що по даним джерела, засідання тристоронньої контактної групи продовжиться вранці.

"На сьогодні робота контактної групи завершена. У вівторок о 10.00 група знову збереться для продовження роботи", — сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що після тристоронньої зустрічі контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі проходить зустріч учасників групи з представниками так званих «ЛНР» і «ДНР».