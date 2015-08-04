У Мінську завершилася зустріч контактної групи, учасники підбивають підсумки - ЗМІ
Учасники контактної групи з врегулювання в Україні підбивають підсумки зустрічі в Мінську; консультації тривали більше 12 годин.
"В даний час учасники контактної групи знову зібралися в одному із залів мінського "Президент-готелю", щоб підвести підсумки сьогоднішнього дня", — сказав РИА Новости джерело в контактній групі.
"Парафувати угоду про відвід озброєнь сьогодні не вдалося, і сторони спробують зробити це завтра", — зазначив він.
Одним з основних питань переговорів є угода про відвід від лінії розмежування сторін у Донбасі озброєння калібром 100 міліметрів.
Читайте такожБойовики концентрують вогневу активність у районі Донецька - штаб
Раніше джерело в контактній групі повідомляло, що текст документу практично узгодили, але немає розуміння "по місцях, з яких потрібно відводити зброю".
Також РИА Новости зазначають, що по даним джерела, засідання тристоронньої контактної групи продовжиться вранці.
"На сьогодні робота контактної групи завершена. У вівторок о 10.00 група знову збереться для продовження роботи", — сказав він.
Раніше УНІАН повідомляв, що після тристоронньої зустрічі контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі проходить зустріч учасників групи з представниками так званих «ЛНР» і «ДНР».