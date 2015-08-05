До Луганська прибула комісія російських слідчих

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

За оперативними даними, серед місцевих бойовиків постійно зростає невдоволення фінансовим забезпеченням.

"Як наслідок погіршується дисципліна, виникає соціальне напруження, яке вже не контролюють російські військові радники. Тож на тимчасово не підконтрольній Україні території постійно виникають надзвичайні ситуації за участю бандитів та цивільного населення. Приміром, 31 липня у селищі Ювілейне, що на Луганщині, озброєні бандити у стані алкогольного сп’яніння на БТРі вщент розтрощили два автомобілі місцевих жителів, після чого влаштували стрілянину", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що "для розслідування цього інциденту до Луганську нещодавно прибула комісія з Російської Федерації у складі 7 чоловік".

Читайте такожТука пояснив суботні затишшя на Луганщині п'янками бойовиків

"Російські ляльководи, відкрито розмістились у готелі "Дружба" та намагаються хоч якось вгамувати власноруч випещених нелюдів. Проте усвідомлюючи безперспективність цього процесу росіяни вже розглядають варіанти повного заміщення бойовиків на кадрових військових з Росії, для яких планується оформлювати відповідні документи", - наголосили у прес-центрі.