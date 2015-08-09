Затриманий російський майор зізнався, що військовим РФ на Донбасі виплачують потрійний оклад
Затриманий на Донеччині російський майор Володимир Старков отримував зарплату на картку "Сбербанка России".
Про це розповів радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт, передає Громадське.
Стало відомо, що майор ЗС РФ Володимир Старков повідомив СБУ, що під час переїзду він отримав кілька наказів: змінити прізвище та залишити свої військові документи на території Росії.
Тандіт наголосив, що російський майор вигадав собі прізвище – Овсянніков, це дівоче прізвище його дружини.
"Мушу сказати, що ні Овсяннікову, ні Старкову ніколи документи на території України не видавались. Що лише підтверджує, що він не є мешканцем України", - зазначив радник голови СБУ.
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Повідомляється, що коли він приїхав до військової частини, йому видали посвідчення.
"Однак він привіз із собою паспорт, який заховав у сейфі готелю "Шахтар Плаза" у Донецьку. Він нам навіть потім давав код. Але, крім того, він узяв із собою картку "Сбербанка России". На цю картку він отримував грошове забезпечення, зарплату", - зазначив Тандіт.
Крім того, російський офіцер зізнався, що за участь у війні на Донбасі військовим РФ виплачують потрійний оклад.
Як повідомляв УНІАН з посиланням на Державну прикордонну службу України, близько 22.00 25 липня співробітники Держприкордонслужби на контрольному посту "Березове" (Донецька область) затримали "КамАЗ" з боєприпасами. У транспортному засобі, який заїхав з окупованої території, були двоє осіб у військовій формі.
Після затримання вантажівки прикордонники попередньо з’ясували, що один з чоловіків - кадровий військовослужбовець збройних сил РФ у званні "майор", а інший входить до складу незаконних збройних формувань.