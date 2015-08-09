Під Маріуполем позиції сил АТО зазнали п'яти обстрілів, відновилася повітряна розвідка

Про це повідомив «0629» прес-офіцер сектору "М" Ярослав Чепурний.

За його словами, після обстрілу Гранітного і Богданівки формування бойовиків відкрили вогонь по Миколаївці: «8 серпня, після обстрілу Гранітного і Богданівки, з 16:25 по 16:55 по позиціях сил АТО в районі Миколаївки було відкрито вогонь зі стрілецької зброї. При обстрілі використовувалися всі види стрілецької зброї, включаючи ГС-17. Постраждалих немає».

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Близько 22:00 над Широкиним було зафіксовано проліт БПЛА повітряної розвідки угруповання "ДНР".

Ніч у секторі минула спокійно. На 9:00 бойових сутичок не фіксувалося.