Бійці АТО під Донецьком моляться перед "іконостасом" з дитячих малюнків (фото, відео)

Править Божу службу на передовій і причащає бійців священик греко-католицької церкви Андрій Зелінський. Він - капелан із 10-річним стажем і перебуває у зоні АТО вже понад рік, передає ТСН.

Церква Христова на війні. Замість ікон щирі дитячі малюнки. Ці фото пробирають до сліз, бо ось вона - щирість і віра! Тут Є Бог!!! Posted by Богдан Тимошенко on 9 серпня 2015 р.

"Як правило, виїжджаю на деякий час для того, щоб протягом принаймні місяця перебувати із військовими, чи це на передовій, чи у місцях їхнього розташування, але тут, у зоні бойових дій", - розповідає капелан.

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Наразі отець Андрій перебуває за кількадесят кілометрів від Донецька, на базі десантників 25-ї бригади. Силовики розповідають, що із капеланом воювати легше.

"Як з'явився у нас капелан, служба якось стала більш духовною, якийсь зміст з'явився. Хлопці стали більш впевненіші в собі", - розповів молодший лейтенант і боєць 25-ї бригади Анатолій Волинець

Окрім недільних служб капелан сповідає бійців, або просто спілкується з офіцерами та рядовими бійцями.