За рік в Україні відновили понад 12 тисяч одиниць військової техніки (фоторепортаж)

З понад 12 тисяч одиниць озброєння та військової техніки, які відновлені у поточному році, 11608 одиниць ОВТ відремонтовані силами та засобами ремонтних частин та підрозділів Збройних Сил України, у тому числі тих, які виконували середній та поточний ремонт техніки в зоні проведення АТО.

Про це повідомляється на сторінці прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

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"Нині триває нарощування зусиль в цьому напрямку діяльності. Ремонтні підрозділи укомплектовуються особовим складом, обладнанням, устаткуванням та ремонтними комплектами", - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі зазначають, що безумовними лідерами у цій діяльності є військові колективи ремонтно-відновлювальних частин, що дислокуються на Миколаївщині та Рівненщині.