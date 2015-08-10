За рік в Україні відновили понад 12 тисяч одиниць військової техніки (фоторепортаж)

15:32, 10 серпня 2015
Війна
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У Збройних Силах України триває процес відновлення бойової техніки.

Військові продовжують ремонт техніки / facebook.com/GeneralStaff.ua

З понад 12 тисяч одиниць озброєння та військової техніки, які відновлені у поточному році, 11608 одиниць ОВТ відремонтовані силами та засобами ремонтних частин та підрозділів Збройних Сил України, у тому числі тих, які виконували середній та поточний ремонт техніки в зоні проведення АТО. 

Про це повідомляється на сторінці прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

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"Нині триває нарощування зусиль в цьому напрямку діяльності. Ремонтні підрозділи укомплектовуються особовим складом, обладнанням, устаткуванням та ремонтними комплектами", - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі зазначають, що безумовними лідерами у цій діяльності є військові колективи ремонтно-відновлювальних частин, що дислокуються на Миколаївщині та Рівненщині.

У Збройних Силах України триває процес відновлення бойової техніки.З понад 12 тисяч одиниць озброєння та військової тех...

Posted by Прес-служба Генерального штабу ЗСУ on 10 серпня 2015 р.

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