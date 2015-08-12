Бойовики обстріляли блокпост у Станиці-Луганській, поранений боєць ЗСУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, вночі з мінометів терористи обстріляли Болотяне і Сизе Станично-Луганського району. Сам райцентр бойовики обстріляли зі стрілецької зброї. Унаслідок обстрілів на блокпосту отримав поранення військовослужбовець 128-ї бригади ЗСУ – водій відділення мінометного взводу.

«Практично по всій лінії вздовж лінії розмежування спостерігається тиша, за винятком локальних перестрілок. Таке враження, що терористи в останні дні пристрілювалися із забороненої зброї, а тепер просто чекають, як на те буде реагувати міжнародна спільнота та Україна», – сказав керівник обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

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Як повідомляв УНІАН, протягом вчорашнього дня – 11 серпня, бандформування 87 разів порушили режим припинення вогню. 12 разів найманці застосували артилерію, 21 – міномети, 5 – реактивні системи залпового вогню БМ-12 «Град», 65 разів обстрілювали позиції сил АТО з гранатометів і стрілецької зброї.