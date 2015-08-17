Через посилення обстрілів у зоні АТО будуть закривати транспортні коридори
20:19, 17 серпня 2015Війна
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Внаслідок посилення бойовиками обстрілів у зоні проведення Антитерористичної операції через лінію розмежування будуть закриватись транспортні коридори.
Коридори закриють в районі населених пунктів Майорське та Зайцеве / dpsu.gov.ua
Про це УНІАН поінформували у прес-службі РНБО.
"У зв'язку із збільшенням кількості обстрілів з боку російсько-терористичних угрупувань, з метою захисту життя громадян, транспортний коридор через лінію розмежування в районі населених пунктів Майорське та Зайцеве, буде тимчасово закритий", - йдеться у повідомленні.
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Водночас наголошується, що у випадку розширення сектору обстрілів, аналогічні заходи будуть застосовуватись і до інших транспортних коридорів.
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