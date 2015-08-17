Україна закликає Росію негайно припинити ескалацію ситуації на Донбасі – заява МЗС

Україна закликає Російську Федерацію вжити невідкладних заходів для припинення ескалації ситуації на Донбасі.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві МЗС України.

Читайте такожСитуація на Донбасі нагадує Лаврову підготовку до бойових дій

Зовнішньополітичне відомство висловлює обурення у зв’язку із суттєвим загостренням ситуації на Донбасі внаслідок цілеспрямованих провокативних дій підтримуваних Росією незаконних збройних формувань.

Впродовж останнього тижня значно зросла кількість обстрілів бойовиками з російської зброї позицій Збройних сил України, а також житлових районів та об’єктів інфраструктури. За цей час зафіксовано понад 850 обстрілів. Зокрема 14 серпня бойовики здійснили рекордну кількість обстрілів за останні півроку – 175. Використовується важке озброєння, яке мало бути відведеним відповідно до Мінських домовленостей. Неприховано і вже фактично щоденно застовуються реактивні системи залпового вогню. Така ескалація призводить до щоденних втрат серед українських військовослужбовців, а також жертв серед мирного населення, наголошують у МЗС.

На цьому тлі, йдеться в заяві, відбувається подальша концентрація незаконних збройних формувань вздовж лінії розмежування, а їхні ватажки активізували войовничу риторику щодо намірів піти у наступ і захопити додаткові території.

Читайте такожООН назвала оновлені дані про жертв війни на Донбасі: загинуло майже 7 тисяч людей

Українська сторона закликає РФ вжити невідкладних заходів, аби припинити ескалацію ситуації на Донбасі, та неухильно виконувати положення Мінських домовленостей від 5 та 19 вересня 2014 року, а також від 12 лютого 2015 року, зокрема в частині, яка стосується припинення вогню та відведення важкого озброєння. Україна вживатиме додаткових зусиль задля привернення належної уваги світового співтовариства до небезпечного загострення обстановки на Донбасі та розгляду цього питання у відповідних міжнародних форматах.