Знімаючи позиції бойовиків "ДНР", помер оператор російського "П'ятого каналу"
17:53, 23 серпня 2015Війна
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Оператор російського "П'ятого каналу" Дмитро Козлов помер у самопроголошеній "ДНР" від серцевого нападу.
REUTERS
Дмитру Козлову стало зле із серцем під час зйомок позицій озброєних прихильників "ДНР" у районі селища Трудовські, передає Російська служба Бі-бі-сі.
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За словами його колег, Дмитро помер дорогою до лікарні, смерть оператора ніяк не була пов'язана з його професійною діяльністю.
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