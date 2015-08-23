Знімаючи позиції бойовиків "ДНР", помер оператор російського "П'ятого каналу"

Дмитру Козлову стало зле із серцем під час зйомок позицій озброєних прихильників "ДНР" у районі селища Трудовські, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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За словами його колег, Дмитро помер дорогою до лікарні, смерть оператора ніяк не була пов'язана з його професійною діяльністю.