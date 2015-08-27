Бойовики активно застосовують "Гради" на Маріупольському напрямку - Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Вогонь бойовиків вівся на Маріупольському напрямку поблизу Прохорівки… На цю провокацію бойовиків було надано належну відповідь з боку сил АТО», - сказав він.

Мотузяник також зазначив, що внаслідок вогню, який українські військові завдали у відповідь, було знищено склад боєприпасів.

«За інформацією нашої розвідки, внаслідок нашого вогню було знищено склад боєприпасів бойовиків. Серед бойовиків було спричинено паніку. Є інформація, що між ними також відбулась перестрілка», - сказав він.

Мотузяник зауважив, що на Маруіпольському напрямку ворог продовжує дотримуватися тактики масованих артилерійсько-мінометних обстрілів позицій сил АТО, при цьому не вступаючи у ближній бій. Так, з 16-ї до 23-ї години напередодні противник 12 разів обстріляв українські позиції на першій та другій лініях оборони поблизу Старогнатівки.

"Окрім мінометів та гаубиць, наших військових під Богданівкою обстріляли з РСЗВ "Град", - сказав він.

Також 1 артобстріл з боку бойовиків відбувся поблизу селища Лебединське, що біля Азовського моря.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій загинули 7 українських військовослужбовців, ще 13 отримали поранення.

Найбільше втрат Збройні сили понесли на Маріупольському напрямку. Зокрема, у Прохорівці загинули 5 українських військових і один – поблизу Старогнатівки. Також в районі Маріуполя було поранено трьох бійців.