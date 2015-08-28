На Луганському напрямку бойовики нарощують кількість обстрілів, неспокійно у районі Бахмутської траси – штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації Президента України з питань Антитерористичної операції Андрій Лисенко.

"На Луганському напрямку бойові дії поступово інтенсифікуються", - сказав Лисенко.

За його словами, вчора вранці противник провів артобстріл позицій сил АТО в районі с. Сизе, що майже на українсько-російському кордоні. За даними розвідки, вогонь вівся з рекордно далекої відстані – до 15 км, з району с. Білоскелювате, що між Луганськом і Краснодоном. Окрім цього, тривають мінометно-гранатометні обстріли Станиці Луганської, при цьому противник відкриває вогонь виключно в темну пору доби. Ще один мінометний обстріл відбувся вчора поблизу Старого Айдару.

Також Лисенко зазначив, що вчора було дуже неспокійно на північ від Бахмутської траси. Ввечері між бойовиками та силами АТО відбулося до десяти перестрілок на ділянці Трьохізбенка – Кримське – Оріхове. Противник застосовував міномети, в тому числі 120-мм, які підлягають відведенню в тил за Мінськими домовленостями.

В Золотому і Попасній вчора було тихо.

Натомість в с. Троїцьке зафіксовано 5 епізодів порушення режиму тиші – мінометний обстріл окупантів, постріли з ворожих БМП, роботу бойовиків-снайперів і кілька дрібніших провокацій.

На Донецькому напрямку в районі Світлодарської дуги зберігається напружена бойова обстановка. В районі с. Луганське противник знову застосував артилерію. Також там активно працюють ворожі снайпери.

Водночас по периметру окупованої Горлівки ситуація відносно спокійна. Протягом дня кілька ворожих провокацій відбулося у Майорську, Кіровому та Новгородському. Важке озброєння противником не застосовувалося. На ділянці фронту від Горлівки до Ясинуватої вчора було тихо.

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Разом із тим, як зазначив Лисенко, дещо загострилася ситуація біля Донецького аеропорту. Зокрема, наші позиції в Опитному знову були обстріляні з установки «Град». За даними розвідки, вогонь вівся з артпозицій окупантів у Путилівському лісі. Сильний артобстріл відбувся біля Авдіївки, причому частина снарядів розірвалася у житлових кварталах. У Пісках та Опитному регулярно ідуть перестрілки на передньому краї. Аналогічна обстановка в Мар’їнці, де протягом доби противник порушив перемир’я 17 разів.

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На виїзді з Донецька в бік Волновахи вчора було тихо.

У той же час на Маріупольському напрямку основні бойові дії велися на укріпленому рубежі оборони Богданівка – Старогнатівка. З ранку до пізнього вечора противник провів 16 потужних артилерійських і мінометних обстріли наших позицій. Окрім цього, в ході обстрілу, під ворожий вогонь потрапило с. Миколаївка, що на південь від Докучаєвська. Проте внаслідок вміло організованої оборони втрат серед наших бійців на цій ділянці фронту не було.

Також бойовики обстріляли з міномета Чермалик, а зі 122-мм гармат – українські позиції на схід від Лебединського. Гаубична батарея противника розташована біля сусіднього с. Комінтернове.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики більше 100 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.