Напередодні вихідних бойовики зменшили кількість обстрілів сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Проте окремі випадки порушення мирних домовленостей із використанням озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів, все ж були. О 19.10 поблизу Донецька, зі сторони Спартака, по нашому опорному пункту в Авдіївці бойовики вели вогонь з танку, мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, гранатометів та стрілецької зброї», - повідомляє прес-центр.

На Артемівському напрямку, близько 19 години, бойовики зі 120-міліметрових мінометів обстріляли українські підрозділи в районі селища Санжарівка. А поблизу Маріуполя, о 21.20, до 10 осіб диверсійно-розвідувальної групи, за підтримки БМП та стрілецької зброї намагалися обійти позиції АТО в Богданівці.

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Загалом, за минулу добу бойовики 74 рази порушили режим припинення вогню. З них 18 випадків використання зброї зафіксовано саме з 19 години і до кінця доби.

29 серпня, з опівночі і до 6 ранку бойовики 4 рази порушили перемир’я. Зі стрілецької зброї вони обстріляли українські опорні пункти в районі Щастя, шахти Бутовка та двічі в Опитному.