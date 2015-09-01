ОБСЄ повідомила про втрату на Донбасі безпілотника, який зафіксував важке озброєння бойовиків

Про це йдеться у звіті за 31 серпня, опублікованому сьогодні.

Зокрема, інструктори ОБСЄ зазначають, що у підконтрольному бойовикам “ДНР” Сонцевому місія на відстані 100 метрів від своїх позицій зафіксувала припарковану вантажівку з встановленою на неї зенітною установкою.

“До цього моменту було втрачено контакт між безпілотним літальним апаратом та опорним пунктом місії. Безпілотник спостерігав за зосередженням військової техніки у підконтрольних “ДНР” районах поблизу лінії зіткнення: особливо було помічено 7 основних бойових танків, 25 бронетранспортерів та 4 плавучих бронетранспортерів МТ-ЛБ довкола Комсомольського (73 км на північний схід від Маріуполя); 5 122-мм самохідних гаубиць 2С1 “Гвоздика” та 7 бронетранспортерів довкола Роздольного (46 км на південний схід від Донецька); 2 танки у Мічуриному (55 км на північний схід від Маріуполя) та 2 танки у Безіменному (30 км на схід від Маріуполя)”, - наголошується у звіті.

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Спостерігачі зазначають, що втратили сигнал з безпілотником раптово о 10:13. Станом на 13:45 сигнал з безпілотником не було відновлено. У місії впевнені, що до цього часу у безпілотного літального апарату повинно було закінчитися пальне. У цьому зв’язку, виконуючи відповідні процедури, місія повідомила, що літальний апарат втрачено.

“Патруль Спеціальної моніторингової місії вирушив до останнього відомого місця, над яким пролітав безпілотник на відстані 1,5 км над полем південніше від села Сонцеве, де СММ була зупинена двома озброєними членами “ДНР”, які відмовили місії у подальшому доступі в тому районі”, - йдеться у повідомленні.

Водночас спостерігачі зауважили, що на місці, де ймовірно сталася аварія, вони змогли роздивитись невеликі ділянки обгорілої землі.