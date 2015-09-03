Протягом дня бойовики лише один раз застосували зброю на Донбасі - штаб
19:31, 03 вересня 2015Війна
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Протягом дня в зоні АТО зафіксовано один випадок застосування зброї бойовиками.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив прес-центр АТО.
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«Сьогодні, впродовж дня, обстановка в зоні АТО залишалася спокійною. З 6 ранку і до 18 години зафіксований один випадок застосування ворогом зброї", - зазначили у прес-центрі.
Повідомляється, що близько 17 години, зі сторони Ясинуватої, бойовики обстріляли зі стрілецької зброї опорний пункт сил АТО в районі Авдіївки.
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