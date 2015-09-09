З'явилося перше відео з екс-ватажком бойовиків Пургіним після перевороту у "ДНР"
10:05, 09 вересня 2015Війна
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В інтернеті з'явилося відео повернення додому екс-ватажка "ДНР" Андрія Пургіна після перевороту.
Пургін перебував під арештом 4 дні / Скріншот з відео
Зазначимо, що це перший відеозапис з Пургіним після зміни так званої влади у бойовиків Донецької області.
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Як видно на відео, бойовик виходить з машини разом зі своєю дружиною.
Раніше російські ЗМІ повідомили про "держпереворот" у так званій "ДНР", внаслідок якого глава "парламенту" Андрій Пургін був зміщений з посади, і тимчасовим виконувачем його обов'язків призначений Денис Пушилін.
Незабаром стало відомо, що Пургін перебуває під арештом після перевороту в терористичній "ДНР".
Вчора бойовики "ДНР" після чотирьох днів арешту його випустили.
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