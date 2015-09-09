З'явилося перше відео з екс-ватажком бойовиків Пургіним після перевороту у "ДНР"

Зазначимо, що це перший відеозапис з Пургіним після зміни так званої влади у бойовиків Донецької області.

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Як видно на відео, бойовик виходить з машини разом зі своєю дружиною.

Раніше російські ЗМІ повідомили про "держпереворот" у так званій "ДНР", внаслідок якого глава "парламенту" Андрій Пургін був зміщений з посади, і тимчасовим виконувачем його обов'язків призначений Денис Пушилін.

Незабаром стало відомо, що Пургін перебуває під арештом після перевороту в терористичній "ДНР".

Вчора бойовики "ДНР" після чотирьох днів арешту його випустили.