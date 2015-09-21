За добу в зоні АТО один військовий отримав поранення, підірвавшись на розтяжці
13:01, 21 вересня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО загиблих немає, один український військовий отримав поранення.
Розтяжка, ілюстративне фото / codename-it.livejournal.com
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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«За минулу добу загиблих немає. Тільки один військовий підірвався на розтяжці й отримав поранення», - повідомив він.
За словами Лисенка, поранення військовий отримав у районі Світлодарського водосховища.
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