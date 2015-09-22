Бойовики на Донбасі залишають терористичні угруповання і відмовляються продовжувати контракти - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник штабу антитерористичної операції Анатолій Стельмах.

«Серед особового складу незаконних збройних формувань практично щоденно ширяться чутки про закриття проекту «Новороссия». Усвідомлюючи марність ідей, за які не так давно ватажки закликали помирати, найманці поступово лишають чинні угруповання… Нещодавно з 1-го армійського корпусу так званої «ЛНР» дезертирувала частина бойовиків. А близько 230 найманців 2-го армійського корпусу, які дислокуються в Алчевську, відмовилися продовжувати контракт, який закінчується у жовтні-листопаді 2015 року», - повідомив він.

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«Проте незаконні збройні формування продовжили здійснювати поодинокі обстріли українських позицій з метою провокацій», – сказав він.

Загалом, за цей період, незаконні збройні формування 7 разів вели прямий вогонь по позиціях сил АТО.

Стельмах також наголосив, що, незважаючи на провокації бойовиків, українські військовослужбовці зброю не застосовували.