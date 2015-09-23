За добу в зоні АТО втрат серед особового складу немає
13:46, 23 вересня 2015Війна
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Впродовж минулої доби в зоні АТО жодних втрат серед особового складу сил АТО немає.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"У нас є хороша новина - за минулу добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув і не отримав поранення", - сказав спікер.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу бойовики не тільки не обстрілювали позиції сил АТО, але і не провокували укранських бійців вогнем на тимчасово неконтрольованій владою території.
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