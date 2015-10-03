Бойовики "ЛНР" заявили про початок відведення легкого озброєння, в "ДНР" вирішили чекати до 18 жовтня

Про це один з ватажків бойовиків "ДНР" Едуард Басурін.

"Це буде після 18 числа, за умови, що буде тихо. Час повинна встановити ОБСЄ, яка є гарантом, що вона говорить, є мир або миру немає, після цієї заяви і 48 годин починається цей процес", - наводить слова Басуріна один із сайтів сепаратистів.

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Раніше про відведення танків від лінії зіткнення заявила так звана Луганська народна республіка.

"Тільки що колона бойових машин почала рух до нового місця дислокації, яке знаходиться не менш ніж за 15 км від лінії зіткнення", - повідомляє ресурс бойовиків.

Нагадаємо, прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що сьогодні в другій половині дня в зоні АТО українська сторона почне відведення від лінії розмежування техніки і озброєння калібру менше 100 міліметрів.

"Сьогодні у другій половині дня почнеться рух техніки на певні майданчики. Ми чекаємо такої ж роботи і від бойовиків, які поспішили вже говорити, що якась танкова колона (їх) вирушила, але ніхто не знає, куди, на які майданчики, оскільки представникам ОБСЄ про це не повідомлялося, і вони їх не запрошували", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 2 жовтня після зустрічі лідерів країн "нормандського формату" в Парижі заявив, що українська сторона з 3 жовтня почне відведення техніки і озброєння калібру до 100 від лінії розмежування на Донбасі.

"Ми починаємо відведення легкого озброєння. Обговорено процедуру, і відведення має початися через добу", - сказав Порошенко.

За словами президента, відведення легкого озброєння триватиме 41 добу.