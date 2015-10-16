У Донецьку обмежили "вільне переміщення" терористів у формі і зі зброєю - Тимчук

Як свідчать оперативні дані групи "Інформаційний Спротив", бойовикам дано команду переодягатися при "виході з розташування підрозділу" в цивільний одяг, заборонено відкрите носіння зброї.

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За даними групи, "в місті Донецьку проросійські терористи посилено намагаються реалізувати комплекс заходів під загальним пропагандистським гаслом "успіхи мирного життя молодої республіки".

"Стимулюється бізнес із закупівлі товарів у РФ для реалізації іх на окупованих територіях. Зазначається, що на даний момент великі торгові мережі завалені російськими товарами. Хоча популярнішими є товари (зокрема, продовольчі) українського виробництва, що надходять контрабандою і реалізуються в дрібних торгових точках", - повідомляє ІС.

За інформацією ІС, в Донецьку також працює група російських держуправлінців з "переведення" районів, що контролюються угрупованням "ДНР", на російський рубль, а також російський воєнізований підрозділ, який здійснює переміщення грошової маси" з території РФ.