"Ніхто нас не зливає і не кидає": стали відомі тези доповіді Захарченка на закритій нараді комскладу "ДНР"
Лідер «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан на своїй сторінці у Facebook опублікував тези виступу Олександра Захарченка на закритій нараді командного складу «ДНР».
«Ми не тільки знаємо, що відбувається в кабінетах української влади, але й тримаємо руку на пульсі, а точніше – у нас є інсайд з лігва керівництва «ДНР» і «ЛНР». Раджу ознайомитися з тезами виступу Захарченка на закритій нараді. Погляд з того боку на пакт Путіна – Порошенка», – написав Корбан.
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Далі він наводить короткі тези доповіді, з яких випливає, що проросійські сепаратисти не мають наміру здавати своїх позицій: навпаки, вони зайняті посиленням боєздатності своїх підрозділів і шукають шляхи просування своїх людей в силові структури та органи влади України:
- ніхто нас не зливає й не кидає. Це все тимчасово. Так треба;
- компартія продовжує нам допомагати. Днями будуть гроші. Озвучили суму в 500 млн. рублів;
- техніку всю відремонтувати. На ремонтні заводи в Зугрес і Сніжне днями приїдуть фахівці РФ з ремонту та відновлення техніки;
- продовжити роботу з вербування охочих поїхати до Сирії;
- шукати будь-які шляхи й можливості для просування своїх людей в органи влади, силові структури України;
- продумати питання ведення розвідки в зоні АТО як своїми підрозділами, так і за допомогою агентури. Звернути увагу на розширення агентури;
- провести відбір серед особового складу для направлення на навчання до розвідшколи (центр) на території Ростовської області. Необхідно ще 55 осіб.