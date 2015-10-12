"Ніхто нас не зливає і не кидає": стали відомі тези доповіді Захарченка на закритій нараді комскладу "ДНР"

«Ми не тільки знаємо, що відбувається в кабінетах української влади, але й тримаємо руку на пульсі, а точніше – у нас є інсайд з лігва керівництва «ДНР» і «ЛНР». Раджу ознайомитися з тезами виступу Захарченка на закритій нараді. Погляд з того боку на пакт Путіна – Порошенка», – написав Корбан.

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Далі він наводить короткі тези доповіді, з яких випливає, що проросійські сепаратисти не мають наміру здавати своїх позицій: навпаки, вони зайняті посиленням боєздатності своїх підрозділів і шукають шляхи просування своїх людей в силові структури та органи влади України:

- ніхто нас не зливає й не кидає. Це все тимчасово. Так треба;

- компартія продовжує нам допомагати. Днями будуть гроші. Озвучили суму в 500 млн. рублів;

- техніку всю відремонтувати. На ремонтні заводи в Зугрес і Сніжне днями приїдуть фахівці РФ з ремонту та відновлення техніки;

- продовжити роботу з вербування охочих поїхати до Сирії;

- шукати будь-які шляхи й можливості для просування своїх людей в органи влади, силові структури України;

- продумати питання ведення розвідки в зоні АТО як своїми підрозділами, так і за допомогою агентури. Звернути увагу на розширення агентури;

- провести відбір серед особового складу для направлення на навчання до розвідшколи (центр) на території Ростовської області. Необхідно ще 55 осіб.