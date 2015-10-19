Бійці "Дніпра-1" затримали командира мінометної батареї "ДНР"

Про це полк повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Під час спільного патрулювання територій у зоні АТО полком міліції спецпризначення "Дніпро-1" та 93 ОМБР у секторі «Б» було затримано терориста з позивним «Мінометник», чинного командира мінометної батареї "ДНР", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що затриманого терориста передано в органи дізнання.

Раніше аеророзвідка полку "Дніпро-1" зафіксувала російську військову техніку на кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

"Зафіксовано велику кількість техніки та озброєння. Зокрема, уздовж озера Сиваш - система окопів, мінометних і стрілецьких позицій. Біля КП «Джанкой» було зафіксовано 23 одиниці військової техніки і три вертолітні майданчики. Крім того, в м. Армянськ було виявлено 38 одиниць військової техніки", - наголошується у повідомленні.