Аеророзвідка зафіксувала російську військову техніку на кордоні з окупованим Кримом

Про це повідомляє прес-служба полку на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що аеророзвідка полку «Дніпро-1» почала патрулювання окупованого півострова Крим.

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"Зафіксовано велику кількість техніки та озброєння. Зокрема, уздовж озера Сиваш - система окопів, мінометних і стрілецьких позицій. Біля КП «Джанкой» було зафіксовано 23 одиниці військової техніки і три вертолітні майданчики. Крім того, в м. Армянськ було виявлено 38 одиниць військової техніки", - наголошується у повідомленні.