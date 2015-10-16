Аеророзвідка зафіксувала російську військову техніку на кордоні з окупованим Кримом
21:22, 16 жовтня 2015Війна
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Аеророзвідка полку «Дніпро-1» зафіксувала російську військову техніку на кордоні з тимчасово окупованим Кримом.
"Дніпро-1" зафіксував техніку РФ на кордоні з Кримом / Скріншот з відео
Про це повідомляє прес-служба полку на своїй сторінці в Facebook.
Зазначається, що аеророзвідка полку «Дніпро-1» почала патрулювання окупованого півострова Крим.
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"Зафіксовано велику кількість техніки та озброєння. Зокрема, уздовж озера Сиваш - система окопів, мінометних і стрілецьких позицій. Біля КП «Джанкой» було зафіксовано 23 одиниці військової техніки і три вертолітні майданчики. Крім того, в м. Армянськ було виявлено 38 одиниць військової техніки", - наголошується у повідомленні.
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