ІС: у напрямку Новофедорівки зафіксована колона бронетехніки і самохідної артилерії бойовиків

Як свідчать оперативні дані групи "Інформаційний Спротив", у складі колони, що рухається в напрямку Новофедорівки, - шість одиниць 122-міліметрових самохідних артустановок 2С1 "Гвоздика", два багатоцільових транспортери (тягач) і 1 БМП-1.

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За даними "ІС", з боку Старобешевого і Тельманового бойовики підтягнули в район Стили, Первомайського і на схід від Старомар‘ївки кілька тактичних груп посилення (кожна до мотострілецької роти, по 80-90 осіб і 10-11 одиниць бронетехніки). Загалом у першу лінію висунуто 24 одиниці бойових броньованих машин на ділянці від Докучаєвська до Гранітного. Крім того, бойовики на цій ділянці ведуть активне мінування і розвідку місцевості.

"Згідно з вказівкою командування "2-го армійського корпусу ЛНР", у всіх бойовиків, які перебувають у першій лінії, вилучаються документи, які посвідчують особу, до моменту повернення на місце постійної дислокації підрозділів", - повідомляє "ІС".

Раніше стало відомо, що між Гладосовим і Зайцевим терористи намагалися витіснити сили Антитерористичної операції з займаних ними позицій.