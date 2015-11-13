Україна знову зазнає втрат у зоні АТО: один військовий загинув, троє поранені - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олександр Турчинов сказав під час демонстрації зразків зброї для оснащення підрозділів спеціального призначення поліції КОРД.

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"Останні два тижні ми спостерігаємо реальні негативні процеси загострення ситуації на сході нашої країни, і навіть сьогодні, протягом доби 22 рази порушувалась домовленість про припинення вогню. Є один загиблий і троє поранених наших військовослужбовців", - наголосив Турчинов.