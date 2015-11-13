Бойовики на Донбасі активно приховують озброєння та ведуть радіоелектронну розвідку – ГУР Міноборони

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що 12 листопада противником здійснено 22 обстріли зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів та автоматичних гранатометів, з них 20 – у районах Авдіївка, Піски, Старомихайлівка, Василівка, Мар’їнка (Донецький напрямок) та два – Зайцеве (Слов’янський напрямок).

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«Продовжується інформування ОБСЄ щодо порушення противником Мінських домовленостей. Представникам Місії надана інформація про наявність у районах Горлівка, Старомихайлівка артилерійських систем противника калібром понад 100-мм (САУ)», - повідомляє ГУР Міноборони.

За даними розвідки, зусилля противника були зосереджені на посиленні передових підрозділів першого ешелону 1 та 2 АК на Сєвєродонецькому, Слов’янському та Донецькому напрямках; постачанні озброєння та військової техніки і нарощуванні логістичного забезпечення підрозділів російського окупаційного угруповання військ.

Також ворог зосередився на приховуванні озброєння та військової техніки у заборонених Мінськими домовленостями районах на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Слов’янському та Донецькому напрямках; веденні розвідки сил АТО із активним залученням диверсійних розвідувальних груп на Новоайдарському, Слов’янському, Волноваському та Маріупольському напрямку, розвідувальних підрозділів бригад першого ешелону та засобів радіоелектронної розвідки ЗС РФ, а також на підготовці артилерійських та мотострілецьких підрозділів 1 і 2 АК.