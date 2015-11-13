Бойовики на Донбасі активно приховують озброєння та ведуть радіоелектронну розвідку – ГУР Міноборони
Російське окупаційне угруповання військ на Донбасі зосередилося на приховуванні озброєння, активізації диверсійних розвідувальних груп та веденні радіоелектронної розвідки.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Зазначається, що 12 листопада противником здійснено 22 обстріли зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів та автоматичних гранатометів, з них 20 – у районах Авдіївка, Піски, Старомихайлівка, Василівка, Мар’їнка (Донецький напрямок) та два – Зайцеве (Слов’янський напрямок).
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«Продовжується інформування ОБСЄ щодо порушення противником Мінських домовленостей. Представникам Місії надана інформація про наявність у районах Горлівка, Старомихайлівка артилерійських систем противника калібром понад 100-мм (САУ)», - повідомляє ГУР Міноборони.
За даними розвідки, зусилля противника були зосереджені на посиленні передових підрозділів першого ешелону 1 та 2 АК на Сєвєродонецькому, Слов’янському та Донецькому напрямках; постачанні озброєння та військової техніки і нарощуванні логістичного забезпечення підрозділів російського окупаційного угруповання військ.
Також ворог зосередився на приховуванні озброєння та військової техніки у заборонених Мінськими домовленостями районах на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Слов’янському та Донецькому напрямках; веденні розвідки сил АТО із активним залученням диверсійних розвідувальних груп на Новоайдарському, Слов’янському, Волноваському та Маріупольському напрямку, розвідувальних підрозділів бригад першого ешелону та засобів радіоелектронної розвідки ЗС РФ, а також на підготовці артилерійських та мотострілецьких підрозділів 1 і 2 АК.