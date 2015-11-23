Ситуація в зоні АТО залишається складною з ризиками початку локальних бойових дій – розвідка

Про це йдеться на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Читайте такожБойовики порушили "режим тиші" біля міста Щастя

У повідомленні зазначається, що 22 листопада противник здійснив 59 обстрілів зі стрілецької зброї (у тому числі РПГ, АГС), БМП-2, 82-міліметрових мінометів. З них 40 – в районі Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новгородського, Опитного, Пісків, шахти Бутовка (Донецький напрямок), 10 – Луганського, Зайцевого, Майорська (Слов’янський напрямок), сім – Петрівського, Гранітного, Широкиного (Волноваський та Маріупольський напрямки); два – Станиці Луганської, Сокільників (Новоайдарський напрямок).