Бойовики зосередились на Донецькому напрямку, обстрілюючи сили АТО із зеніток та гранатометів

Як повідомляє у п'ятницю, 27 листопада, на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО, майже весь вогонь було зосереджено на Донецькому напрямку.

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«З гранатометів, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї найманці гатили по Пісках, Опитному та Красногорівці. Красногорівку також було обстріляно із 82-мм мінометів», - йдеться у повідомленні.

Один раз на Маріупольському напрямку зі стрілецької зброї був обстріляний Чермалик.

З 23.00 до ранку у зоні АТО було тихо.

Нагадаємо, 26 листопада, у Донецькій області поблизу населеного пункту Кам’янка стався ближній бій між бойовиками та силами Антитерористичної операції. У результаті бою терористи були відкинуті на вихідні позиції.