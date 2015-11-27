Сьогодні бойовики тричі відкривали вогонь по Красногорівці та Піскам – штаб АТО

Сьогодні у зоні проведення антитерористичної операції терористи тричі відкривали вогонь по Красногорівці та Піскам.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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«Сьогодні у зоні проведення АТО було майже тихо, якщо порівнювати з попередніми днями. З 6 ранку і до 18 години терористи двічі вели вогонь з озброєння БМП та стрілецької зброї по Крансногорівці та один раз зі стрілецької зброї по Піскам», - йдеться у повідомленні.