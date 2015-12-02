ОБСЄ фіксує подальше озброєння бойовиків у порушення Мінських угод

Про це йдеться у звіті місії за 1 грудня, опублікованому сьогодні.

Представники місії зафіксували наявність забороненого згідно з додатком до Мінських угод озброєння за межами визначених для його відводу місць. Зокрема, на військовому полігоні в контрольованому бойовиками "ЛНР" селищі Шимшинівка інструктори ОБСЄ помітили один основний бойовий танк Т-64 і один танк в районі контрольованого бойовиками "ДНР" села Безіменне.

Спостерігачі ОБСЄ повідомляють, що отримані 28 листопада з допомогою наземної розвідки зображення, які є в розпорядженні місії, виявили зосередження військової техніки біля контрольованого бойовиками "ЛНР" селища Бугаївка. Зокрема, в межах 25-кілометрової зони безпеки інструктори ОБСЄ зафіксували 14 артилерійських установок на буксирі, 24 основних бойових танків, 100 одиниць невизначеної бронетехніки і 30 вантажівок.

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Також місія виявила чотири бойові машини піхоти на військовому полігоні в Шимшинівці та три військові вантажівки (без реєстраційних номерів), які перевозили озброєних людей неподалік Краснодона у напрямку Луганська.

На контрольованій бойовиками "ДНР" території в районі села Октярь були помічені два військові вантажівки без реєстраційних номерів.

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В свою чергу на контрольованій Україною території були зафіксовані 12 бронетранспортерів і понад 20 вантажівок в районі Авдіївки, які прямували в бік Краматорська. В районі Новоайдара (Луганська область) у різних місцях було помічено два бронетранспортери БТР-70. Один з них перевозив солдатів.