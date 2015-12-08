Терористи на Донбасі утримують 140 полонених – Геращенко

Про це уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"Україна вчергове поставила питання негайного звільнення всіх заручників, яких в списках, опрацьованих і оновлених СБУ, на сьогодні нараховується 140 військових і цивільних осіб (разом). При цьому ми володіємо інформацією про місцезнаходження близько 50 заручників, інших потрібно шукати - і це також потребує більш активної позиції Червоного Хреста і ОБСЄ, а не лише констатації факту, що їх не допускають, і чергового занепокоєння", - зазначила вона.

За даними Геращенко, з 50 заручників щонайменше половина - хворі й перебувають у важкому психологічному стані, серед них є жінки і цивільні особи.

Геращенко підкреслила, що у Мінську Україна вкотре порушила питання негайного звільнення всіх полонених.

"Ми піднімали питання зниклих безвісти (а таких осіб 741 у списку СБУ), необхідності пошуку й ідентифікації тіл загиблих із залученням МККК. Червоний Хрест допускають до тюрем Сирії і Іраку, і тільки контрольвані РФ бойовики блокують доступ місії в свої катівні. Ми збираємо фактаж. Ми все документуємо. Ми обов'язково звільнимо наших героїв, дуже сподіваюся, що до нового року матимемо позитивні новини", - підкреслила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після засідання Тристоронньої контактної групи прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що Україна наполягає на пріоритеті у роботі групи по обміну заручниками напередодні Різдва і Нового року.